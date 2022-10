Resident Evil Village vedrà con il suo DLC Mercenaries una Lady Dimitrescu...rimpicciolita!

Sebbene Resident Evil Village sia stato lanciato su PC e console a maggio 2021, l'ultimo capitolo della leggendaria saga horror di Capcom continua a ricevere contenuti ancora oggi. L'espansione The Winters sarà disponibile nel gioco dal 28 ottobre e, come parte di questo DLC, la modalità Mercenaries porterà personaggi giocabili come Lady Dimitrescu.

Diversi sono stati quelli che si sono chiesti se le dimensioni di questa donna gigante sarebbero stati un problema nel trasformarla in un personaggio che il giocatore può controllare, cosa che Kento Kinoshita, director di Resident Evil Village, ha confermato in un'intervista. In esso, il team assicura di aver ridotto le dimensioni di Dimitrescu in modo che sia possibile utilizzarla senza problemi nella modalità.

"L'altezza di Lady Dimitrescu ha posto molte sfide durante lo sviluppo, ma alla fine siamo riusciti a renderla un'altezza gigantesca, più alta di qualsiasi altro personaggio", commenta Kinoshita. "La modalità Mercenaries richiede che il giocatore sia in grado di controllare il proprio personaggio con facilità e, per renderlo possibile, impostiamo la sua altezza a meno di 9 piedi (meno di 2,7 metri)".

L'altezza del personaggio in Village è di circa 2 metri e 90 centimetri, quindi questa volta Capcom ha dovuto ridurre di una ventina di centimetri. Kinoshita spiega che in questo modo "il giocatore evita di sbattere contro il soffitto", problema che non hanno con altri personaggi che fanno parte della modalità Mercenaries come Heisenberg o Chris Redfield.

Fonte: Comicbook