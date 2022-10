Resident Evil Village in un video che mette a confronto le modalità in prima e terza persona

In vista dell'uscita dell'espansione dei Winters di questa settimana, Capcom ha pubblicato una demo della nuova modalità in terza persona di Resident Evil Village che sarà inclusa nel nuovo contenuto.

Prima dell'uscita del DLC, prevista per questa settimana, abbiamo un video confronto tra la modalità originale in prima persona e la nuova modalità in terza persona, e forse potremmo dire che Lady Dimitrescu sembra ancora più inquietante in questa nuova prospettiva.

Il video è stato pubblicato dal canale YouTube "ElAnalistDeBits" e mostra che, nonostante l'aumento del campo visivo, le prestazioni su PlayStation 5 e Xbox Series X/S non vengono intaccate nelle aree presentate.

L'imminente espansione uscirà il 28 ottobre, mentre Resident Evil Village è disponibile in tutto il mondo per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che la durata di Resident Evil 4 Remake sarà più o meno la stessa del gioco originale.

Fonte: Wccftech.