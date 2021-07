Halo Infinite su PC tra 4K, 60 fps e qualità Ultra: ecco le impostazioni grafiche

343 Industries ha fornito ulteriori dettagli sull'imminente tech preview di Halo Infinite, incluse le impostazioni visive su PC. La prima tech preview del gioco sarà disponibile da oggi fino al 2 agosto alle 19 ore italiane.

Quindi cosa possono aspettarsi i giocatori selezionati per il primo test? Come rivelato dallo sviluppatore 343 Industries, il team vuole testare i servizi alla base del gioco su larga scala e raccogliere il feedback dei giocatori insieme ai dati del mondo reale sulle configurazioni hardware del PC. 343 Industries ha inoltre condiviso un nuovo video sull'anteprima che fornisce una primo assaggio per quanto riguarda le impostazioni grafiche che saranno disponibili nella versione PC.

Le impostazioni mostrate dallo sviluppatore nel video sembrano implicare che Halo Infinite verrà eseguito in modalità Ultra con risoluzione 4K a 60FPS su una GPU NVIDIA GeForce RTX 2080Ti. DI seguito potete dare uno sguardo a queste impostazioni.

Vi ricordiamo che Halo Infinite arriverà alla fine dell'anno su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Attualmente non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Wccftech