Halo di Paramount, una foto ci annuncia l'inizio delle riprese della Stagione 2

Master Chief è tornato in azione. Paramount+ ha annunciato che le riprese della seconda stagione della sua serie Halo, basata sul popolare franchise di videogiochi con lo stesso nome, sono iniziate dopo una prima stagione di successo. La produzione è attualmente in corso in Islanda, con ulteriori riprese previste a Budapest nel corso dell'anno.

Il dramma d'azione prende le sue radici nei videogiochi e racconta il conflitto del 26° secolo tra l'umanità e la fazione aliena nota come Convenant. Segue Master Chief (Pablo Schreiber, American Gods) mentre guida un gruppo di super soldati creati dal Dr. Halsey (Natascha McElhone, Californication) in una battaglia contro la minaccia extraterrestre.

La seconda stagione di Halo vedrà la coppia tornare in campo ancora una volta con due nuove aggiunte al cast: Joseph Morgan e l'attrice messicana Cristina Rodlo. Il primo si unisce alla serie nei panni di James Ackerson, un personaggio dell'universo esteso di Halo, descritto come un "formidabile agente dell'intelligence che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi del segreto Office of Naval Intelligence dell'UNSC". Rodlo, nel frattempo, interpreta un caporale del Corpo dei Marines dell'UNSC di nome Talia Perez, una recluta relativamente nuova dell'unità di comunicazione con una specializzazione in linguistica. Per l'occasione è stata pubblicata una prima immagine del gruppetto di attori.

The Spartans have landed in Iceland! #HaloTheSeries Season 2 starts production now. pic.twitter.com/XpdHevVbY3 — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) September 14, 2022

Attualmente non sappiamo ancora quando andrà in onda la nuova stagione, ma probabilmente se ne riparlerà nel 2023.

Fonte: ComicBook