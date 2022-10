Halo, il prossimo gioco potrebbe essere sviluppato in Unreal Engine 5?

343 Industries avrebbe in programma di ritirare il motore grafico Slipspace Engine per i prossimi capitoli della saga di Halo per far posto all'Unreal Engine 5 di Epic Games.

Il content creator Jeremy Penter ha recentemente pubblicato un tweet attraverso il suo account Twitter personale in cui sottolinea che "molte fonti" stanno riportando che "Halo cambierà motore grafico scegliendo Unreal". Nonostante questa informazione non sia stata ancora confermata da 343 Industries, il giornalista e insider Jez Corden ha commentato in un'intervista che, pur non potendo corroborare la voce, ritiene che sia molto probabile che sia vero.

"Posso solo confermare che molte fonti lo dicono ed è molto chiaro che è già deciso e sicuramente Halo verrà cambiato in Unreal. Mi sembra che sia tempo per altri cambiamenti dietro le quinte, oltre alle persone che se ne vanno", si legge nel tweet di Penter. A quanto pare, da 343 Industries sarebbero interessati a cambiare il motore grafico a causa dei numerosi problemi che il team ha avuto con Halo Infinite, che ha subito diversi rinvii e anche notevoli tagli ai contenuti.

I can only confirm that many sources are saying this and very clear that it's already been decided and Halo is for sure switching to Unreal.

I feel like it's time for other switches behind the scenes including people leaving and their past problems.



Unreal is a great choice. https://t.co/8KxMqREWIk