Halo Infinite e Certain Affinity: lo studio 'ha quasi 100 sviluppatori' al lavoro su un 'grande' progetto per il gioco

Certain Affinity ha condiviso ulteriori dettagli sul suo ruolo nella realizzazione di Halo Infinite e ha rivelato di essere a capo dello sviluppo di "qualcosa di grande e nuovo per il franchise".

Il prolifico studio di supporto con sede in Texas, che ha collaborato ai capitoli dei franchise di Halo e Call of Duty dal 2007, ha annunciato quest'anno di aver assunto ulteriori compiti di sviluppo su Halo Infinite.

Ora l'azienda ha condiviso ulteriori dettagli su ciò che questo comporta, dichiarando a VentureBeat che il progetto Infinite, non ancora annunciato, è il più grande attualmente attivo presso l'azienda.

L'amministratore delegato Max Hoberman ha dichiarato: "da più di due anni stiamo lavorando su Halo Infinite a qualcosa di cui non possiamo dire molto".

"Stiamo facendo qualcosa di non annunciato, e ci stiamo occupando dello sviluppo principale di questa cosa non annunciata, dalla concezione e dal design. È qualcosa di grande e nuovo per il franchise. Ma non posso dire di più al riguardo".

"È il nostro progetto più grande dei tre attualmente in corso. Ci stanno lavorando quasi 100 sviluppatori".

A gennaio, Windows Central ha dichiarato di aver ricevuto indicazioni sul fatto che Certain Affinity potrebbe sviluppare una nuova modalità di gioco di Halo Infinite, che potrebbe essere la versione dello sparatutto della battle royale o qualcosa di completamente diverso.

Il report ha anche confermato le affermazioni secondo cui Xbox starebbe lavorando a un gioco cooperativo in stile Monster Hunter con Certain Affinity.

La decisione di Microsoft di affidare a Certain Affinity ulteriori compiti di sviluppo di Halo Infinite non è una sorpresa, visto il loro rapporto di lunga data e i problemi che 343 ha incontrato nel pubblicare nuovi contenuti.

Questo mese Bonnie Ross, capo di 343 Industries, ha annunciato che si dimetterà dopo 15 anni di direzione dello studio per occuparsi di un problema familiare. Ross lascia anche Microsoft dopo oltre 28 anni di attività nel settore dei videogiochi.

In concomitanza con l'annuncio della sua partenza, Microsoft ha dichiarato di aver ristrutturato il team di leadership di 343. L'ex responsabile della produzione di 343, Pierre Hintze, ha assunto il ruolo di responsabile dello studio.

Fonte: VGC.