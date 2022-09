Halo Infinite sta per ricevere la mappa classica di Halo 3 'The Pit'

Microsoft ha annunciato che la mappa multiplayer The Pit, una mappa classica di Halo 3, è in arrivo su Halo Infinite.

Il remake di The Pit, considerata da alcuni una delle più grandi mappe multiplayer di Halo di tutti i tempi, è stata realizzata utilizzando i nuovi strumenti Forge di Halo Infinite, che usciranno in versione beta questo novembre, un anno dopo il lancio di Halo Infinite.

Il video qui sotto ci fornisce un'occhiata al nuovo aspetto di The Pit in Halo Infinite:

Lo sviluppatore di Halo Infinite, 343, ha recentemente annunciato la roadmap a breve e medio termine del gioco, confermando la modalità Forge in beta per l'8 novembre e la campagna online in co-op in un momento compreso tra il 2 novembre e il 7 marzo 2023. La modalità cooperativa a schermo condiviso è stata ufficialmente cancellata.

L'aggiornamento invernale di Halo Infinite include nuove mappe e una nuova modalità di gioco chiamata Covert One Flag.

Fonte: Eurogamer.net.