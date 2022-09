Halo Infinite potrebbe perdere un'altra figura importante secondo le ultime indiscrezioni

Secondo quanto riferito, lo studio di Halo Infinite, 343 Industries è destinato a perdere un altro membro del suo gruppo dirigente nella forma del direttore tecnico David Berger. Questo secondo un rapporto di Lords of Gaming corroborato dalle fonti di Windows Central.

L'ex sviluppatore lavora con 343 Industries da oltre 14 anni e con Microsoft da oltre 20. Durante la sua permanenza presso 343 Industries, ha costruito un team di ingegneri di 120 persone "da zero", secondo il suo profilo LinkedIn. Ha aiutato nello sviluppo di Halo 4, Halo 5 e Halo Infinite, incluso lo sviluppo principale dello Slipspace Engine utilizzato per la serie più recente.

Se accurata, l'uscita di Berger da 343 Industries seguirà quella di Bonnie Ross, che lunedì ha annunciato che si dimetterà dopo 15 anni a capo dello studio per occuparsi di un problema medico di famiglia. Ross lascia Microsoft dopo oltre 28 anni di esperienza nei giochi in azienda.

