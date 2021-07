Halo Infinite tech preview su Xbox Series X e Xbox One: due video ci mostrano il multiplayer

343 Industries ha mantenuto la promessa e ha mostrato la tech preview di Halo Infinite poco tempo fa in un evento in streaming. In questa occasione, i fan scelti per la fase di test hanno potuto dare un'occhiata ai contenuti che potranno provare con mano a partire da oggi.

Lo studio ha mostrato l'esperienza multiplayer di Infinite su Xbox Series X e su Xbox One. Per quanto riguarda la nuova console di Microsoft, 343 Industries ha presentato un match 4v4 giocato nella modalità Slayer che sarà disponibile nella beta.

Nel video qui sotto, possiamo anche sentire il commento degli sviluppatori, che ci parlano di armi, abilità e della mappa Bazaar.

Come già detto, lo studio ha mostrato il titolo anche su last-gen nella stessa modalità Slayer di Series X.

"Cerchiamo di eseguire il playtest su Xbox One il più possibile perché è una cosa davvero importante per noi supportare e assicurarci che abbia un bell'aspetto", ha detto il live producer Sam Hanshaw.

"È davvero fantastico essere in grado di portare il pubblico in avanti con noi. Sappiamo che ci sono molti giocatori Xbox One, soprattutto perché francamente alcune persone sono ancora desiderose di acquistare una nuova console", ha aggiunto il community director Brain Jarrard.

Gli inviti per la tech preview di questo fine settimana sono già stati inviati e il test si svolgerà da oggi, 29 luglio, al primo agosto.

