Halo Infinite, un massiccio leak svela la presenza di multiple campagne singleplayer

Un nuovo leak di Halo Infinite, l'attesa esclusiva Xbox, ha fatto capolino in rete e potrebbe aver rivelato un importante cambiamento per la struttura del comparto singleplayer.

A quanto pare, la nuova avventura di Master Chief non avrà solo una campagna, bensì "molteplici", almeno secondo quanto possiamo ammirare nell'immagine visibile qui di seguito.

Come potete notare, la dicitura è "Campaigns", ovvero "Campagne", al plurale. Questo significa che non avremo una sola storia, ma un numero decisamente più elevato.

Tutto questo si allinea con quanto dichiarato in precedenza da 343 Industries: il team aveva assicurato che Halo Infinite sarebbe stata la base per un gioco dalla longevità immensa, con aggiornamenti che avrebbero espanso il mondo e la storia di Halo negli anni a venire.

Ovviamente, potrebbe semplicemente trattarsi di un errore di scrittura, sebbene ne dubitiamo altamente.

There will be multiple campaigns for Halo Infinite, according to recent a screenshot.#HaloInfinite pic.twitter.com/ShgdTNSSKI — Xbox News (@_XboxNews) July 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Halo Infinite uscirà verso la fine dell'anno su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Non ci resta altro da fare che aspettare e vedere cosa annuncerà il team di sviluppo.

Secondo voi, Halo Infinite adotterà un modello "alla Destiny" per la pubblicazione di queste campagne?

Fonte: ComicBook