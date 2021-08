Halo Infinite, il datamining della tech preview rivela spoiler sulla campagna principale

Halo Infinite è stato recentemente testato da un gruppo di fortunati utenti che hanno avuto accesso alla beta chiusa, la "tech preview", creata da 343 Industries per provare i bot del gioco e alcune feature extra del futuro comparto multiplayer.

Purtroppo per loro, all'interno di questa tech preview erano presenti anche degli esperti dataminer e sono bastati pochi giorni per veder comparire online una valanga di informazioni, palesi o nascoste, estrapolate dal codice sorgente.

All'interno del codice di Halo Infinite, alcuni dataminer hanno scovato dei file inaspettatamente legati alla campagna singleplayer del gioco, qualcosa che, onestamente, non doveva essere presente in una piccola beta focalizzata sul multiplayer.

Si è trattata di una burla da parte dell'hacker? Purtroppo no, i file (e i relativi spoiler che non condivideremo qui) sono autentici e reali, tanto che 343 Industries è dovuta intervenire di persona per avvisare i giocatori della fuga di informazioni e ammettere di averli dimenticati nelle beta.

"Salve ragazzi, un'informazione: abbiamo dimenticato per errore alcuni file della campagna di Halo Infinite nella tech preview. Sfortunatamente, questi file contengono spoiler. Leak del genere sono dolorosi per il team di sviluppo e possono rovinare l'esperienza della campagna per tutti. Per favore, tenete gli occhi aperti per gli eventuali spoiler e non diffondeteli se li vedete.".

Leaks like this are painful for the dev team and can ruin the campaign experience for everyone. So please, keep you eyes peeled for spoilers and don't spread them if you see them.?? 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) July 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In aggiunta a questo avviso, il community director di Halo, Brian Jarrard, ha voluto contrattaccare e affrontare il "pericolo" datamining, suggerendo che, da qui in avanti, chi condividerà contenuti del genere, rischierà una notifica di infrazione di copyright da parte di 343 o Microsoft.

"Per favore, non pubblicate contenuti del datamining sui vostri canali! Correte il rischio di ricevere una notifica di rimozione, la quale può risultare in un'infrazione su certe piattaforme. Se avete già pubblicato dei contenuti, vi consigliamo di rimuoverlo dai vostri canali il prima possibile.".

IMPORTANT: Please don't post data-mined content to your channels! You run a very real risk of getting a takedown notice, which could result in a strike on certain platforms. If you have already posted content, we recommend removing it from your channel proactively. — Brian Jarrard (@ske7ch) July 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Le reazioni dei fan sono state miste: preoccupazione per l'esistenza di spoiler di Halo Infinite in rete, delusione per la grave distrazione di 343 Industries e rabbia per la scelta degli sviluppatori di "silenziare" i dataminer.

Halo Infinite uscirà alla fine del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Del gioco sappiamo ancora molto poco e la campagna singleplayer è una vera e propria incognita, eccezion fatta per l'unico video mostrato l'anno scorso.

Se volete mantenere la vostra "purezza", vi invitiamo a fare attenzione agli spoiler, da qui in avanti.

Fonte: Eurogamer