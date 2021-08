Halo Infinite ha dei bot che non scherzano affatto nella tech preview e sono in grado anche di fare 'teabag' sui nemici

Halo Infinite ha lanciato la sua anteprima tecnica multiplayer questa settimana e tutto ciò che potete fare è giocare contro i bot, ma questi sono piuttosto difficili da abbattere.

Halo Infinite rappresenta la prima incursione del franchise nel mondo dei bot multiplayer e lo sviluppatore 343 sta utilizzando l'anteprima tecnica per raccogliere feedback sul loro comportamento e sulle prestazioni online. A tal fine, la tech preview ha debuttato con la playlist Bot Arena, che mette quattro giocatori contro quattro bot.

L'anteprima tecnica è stata lanciata con i bot che sembravano abbastanza facili da sconfiggere. Tuttavia, 343 ha inviato un aggiornamento che ha aggiunto bot di difficoltà ODST e una nuova mappa, Recharge. Ora, i bot ODST non scherzano affatto.

Questi bot sono precisi, aggressivi, spietati, evitano le granate e sanno anche come usarle. Riescono a raccogliere armi potenziate e a usarle.

Ecco varie clip comparse su Reddit che mostrano i bot in azione, tra cui una in cui si vede un bot fare teabag sul nemico:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

343 ha affermato che i i bot avranno una difficoltà ancora più elevata, chiamata Spartan.

Fonte: Eurogamer.net.