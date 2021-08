Halo Infinite eSport avrà sia il supporto al cross-play che al cross-input

La parte eSport di Halo Infinite avrà una serie di novità in modo da consentire a molti più giocatori di poter partecipare: tra queste troviamo il supporto al cross-play per quanto riguarda i tornei online e alcune modifiche per gli eventi di persona.

"Siamo entusiasti di rivelare che gli eSport di Halo Infinite saranno cross-play per tutti i tornei online" afferma 343 Industries in un post. "Hai un grande PC? Fantastico, sei pronto per competere! Hai una console last-gen? Ok, sei pronto anche tu! Hai appena acquistato una Xbox Series X? Bene!". Il responsabile degli eSport di 343 ha affermato che prima di prendere questa decisione ci è voluto tempo.

"Quello che abbiamo immaginato era un ecosistema in cui i giocatori avevano la possibilità di scegliere. Dove se avevano una piattaforma, non erano costretti a prendere l'altra se volevano competere. Dove Halo Infinite era improvvisamente un gioco che avevano la libertà di giocare nonostante le diverse piattaforme".

Per quanto riguarda la configurazione dei controlli, 343 consente ai giocatori dei tornei di eSport di Halo Infinite di utilizzare un controller o mouse e tastiera indipendentemente dalla loro piattaforma. "Ciò significa che potreste vedere intere squadre su controller, intere squadre su mouse e tastiera o squadre con giocatori misti. Consentiremo anche ai giocatori mouse e tastiera di giocare su Xbox Series X in occasione di eventi dal vivo", ha detto 343. "Per coloro che non hanno gareggiato in Halo perché non era disponibile su PC e si poteva utilizzare solo il controller: vi diamo il benvenuto a braccia aperte e vi auguriamo buona fortuna per i tornei".

Fonte: Gamespot