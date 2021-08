Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato giocato per oltre 11.000 anni secondo i dati di Insomniac Games

Insomniac Games, i creatori dell'esclusiva PlayStation Marvel's Spider-Man: Miles Morales uscita lo scorso anno, hanno appena svelato alcune statistiche sbalorditive sul gioco. Dato che Miles Morales è un successo di vendita, non dovrebbe sorprendere che i giocatori di tutto il mondo abbiano trascorso molto tempo a girare per Manhattan.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è un'espansione standalone del gioco originale del 2018. I poteri unici del protagonista consistono in abilità speciali che aggiungono più dinamicità agli incontri di combattimento. Il gioco è stato ben accolto quando è stato lanciato l'anno scorso ed è generalmente considerato un eccellente seguito dell'avventura di Peter Parker. Per celebrare lo Spider-Man Day e per ringraziare i fan per aver giocato al gioco, Insomniac Games ha deciso di condividere una serie di statistiche.

Veniamo così a sapere che i giocatori hanno trascorso collettivamente oltre 11.000 anni giocando come Miles. Hanno sconfitto oltre 7 miliardi di nemici e fermato più di 190 milioni di crimini. I giocatori hanno individuato oltre 224 milioni di oggetti da collezione durante la loro avventura e oltre a questo, i dati sui trofei mostrano che un impressionante 7,7% delle persone ha sbloccato il trofeo di platino. Di seguito potete dare uno sguardo a tutte le statistiche.

Celebrate the fan-created Spider-Man Day event with us, true believers! You collectively spent over 11,000 years swinging through the streets in Marvel's Spider-Man: Miles Morales! Thanks for playing.#MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/v9kKpQtMm3 — Insomniac Games (@insomniacgames) August 1, 2021

Le accattivanti meccaniche di combattimento e movimento giocano un ruolo enorme nel raggiungere un numero così elevato di giocatori coinvolti. Vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales è disponibile su PS4 e PS5.

Fonte: Push Square