Spider-Man Miles Morales ha un'incredibile attenzione per i dettagli e un fan lo dimostra

Come il suo predecessore Spider-Man Miles Morales è un gioco che è stato amato dai fan quando è uscito. Di recente un fan ha scoperto un importante dettaglio che mostra quanta dedizione c'è dietro il suo sviluppo.

Sebbene Spider-Man Miles Morales sia incentrato appunto sulla storia di Miles, la presenza di Peter Parker si fa sentire in tutto il gioco. Sebbene si veda fisicamente solo all'inizio dell'avventura, Peter chiama costantemente Miles per vedere come se la cava.

Le missioni di addestramento sono un altro modo in cui Peter viene incluso poiché in quel frangente vengono raccontate le storie passate. Tuttavia Peter appare anche in un altro modo. Verso la fine del gioco ci troviamo di fronte ad un flashback che mostra il legame tra Miles e The Thinker. La sequenza tuttavia include un momento divertente in cui Miles incontra Peter Parker e Dotto Octopus, con Miles che non sa fino a che punto il primo personaggio avrebbe influenzato la sua vita.

Vedere Peter e Dottor Octopus è un ottimo modo per capire quanto fossero vicini. Ad ogni modo, usando la modalità fotografica in quel frangente saremo in grado di avvicinarci a Peter e scoprire così che sotto le sue maniche possiamo trovare gli spara-ragnatele. Si tratta di un dettaglio molto intelligente e che fa capire quanto lavoro ci sia dietro.

Fonte: GamesRant