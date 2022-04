Spider-Man: Miles Morales per PS5 con VRR gira a più di 100 FPS con Ray-Tracing attivo

Come probabilmente saprete, Sony sta introducendo il supporto al Variable Refresh Rate (VRR) per diversi titoli PS5.

Alcuni giochi già hanno implementato il VRR attraverso patch. Attualmente, Resident Evil: Village, Devil May Cry 5 Special Edition, Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales suppoortano la feature.

E proprio riguardo l'ultimo titolo menzionato, scopriamo grazie al canale GamingTech quali sono i benefici del VRR.

Un video, infatti, rivela che Spider-Man: Miles Morales per PS5, con VRR e in modalità grafica Prestazioni RT, gira a più di 100 FPS con Ray-Tracing attivo.

Se questi numeri saranno confermati ufficialmente, si tratterebbe di un grosso passo in avanti nelle prestazioni, da 60 a più di 100 FPS.

Sony ha confermato che altri titoli verranno presto aggiornati per supportare il Variable Refresh Rate su PS5 e sono Astro's Playroom, CoD: Vanguard, CoD: Black Ops Cold War, Destiny 2, DIRT 5, Godfall, Tiny Tina's Wonderlands, Rainbow Six Siege e Tribes of Midgard.

Fonte: YouTube.