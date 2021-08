Battlefield 2042 una nuova era per EA: 'dovreste pensare a Battlefield come a un servizio'

Il CEO di EA, Andrew Wilson, ha detto agli investitori "dovreste pensare a Battlefield come un servizio", indicando la direzione che prenderà il popolare sparatutto multiplayer in prima persona con l'imminente Battlefield 2042.

"Penso che questo sia il nostro orientamento. Ma, cosa più importante, penso che dovreste pensare a Battlefield come un servizio", ha detto Wilson durante il report finanziario del primo trimestre dell'anno fiscale 2022 di EA.

In particolare, EA non ha chiarito se il franchise di Battlefield uscirà ogni due anni come i capitoli precedenti. L'implicazione è che EA continuerà a trattare Battlefield come un ecosistema in corso con aggiornamenti regolari.

Wilson ha sottolineato il passaggio di EA a giochi incentrati sui servizi live per il futuro durante il report, affermando che giochi come Battlefield 2042 "reinventeranno i nostri giochi su scala epica".

Con il recente annuncio della modalità Portal di Battlefield 2042, che consente ai giocatori di creare partite personalizzate combinando epoche completamente diverse di armi e meccaniche di Battlefield, sembra che EA speri che i contenuti creati dagli utenti stimolino la crescita continua a lungo termine del franchise.

"Questo costituisce davvero la base per quello che pensiamo sia il futuro di Battlefield", ha detto Wilson, aggiungendo che diverse versioni di Battlefield, inclusa una prossima versione mobile, "cambieranno la natura di ciò che accade da lancio a lancio".

La conference call con gli investitori di EA ha rivelato che il publisher intende raddoppiare i servizi live dei suoi giochi, tra cui Apex Legends e la modalità Ultimate Team di FIFA.

Battlefield 2042 uscirà il 21 ottobre 2021.

Fonte: IGN.