Silent Hill domina i rumor e Konami annuncia...nuove felpe ispirate a Silent Hill 2

Anche se non ci sono notizie ufficiali su nuovi giochi di Silent Hill, Konami sta ancora lavorando sui prodotti dedicati alla serie.

La società ha aperto il proprio negozio online nel febbraio 2021 e ora ha aggiunto i preordini per una felpa con cappuccio in edizione limitata. La società non ha annunciato un prezzo per questa felpa.

L'annuncio su Twitter mostra la parte anteriore e posteriore della felpa con cappuccio di Silent Hill. In particolare possiamo vedere come trae ispirazione da Silent Hill 2, con Pyramid Head che compare sul retro. La manica destra presenta la scritta "There was a hole here". Sulla parte anteriore, la citazione continua con "It's gone now".

#Silenthill Embroidered Hoodie is hitting the store for pre-order on August 5th? Get ready! pic.twitter.com/Rq50WV0gQ2 — OfficialKonamiShop (@KonamiShop) August 4, 2021

Questo è uno dei tanti articoli ispirati alla serie. Ad esempio, nel giugno 2021 Konami ha aggiunto degli skateboard e offre anche magliette, cappelli, cuscini e un tappetino Welcome to Silent Hill.

Per quanto riguarda un nuovo Silent Hill, Konami non ha ancora annunciato nulla, tuttavia, sta lavorando a qualcosa con Bloober Team.

Fonte: Siliconera.