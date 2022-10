Silent Hill 2 Remake sviluppato da Bloober Team e sarà un'esclusiva PS5 per un anno?

Mancano pochissime ore all'evento di Silent Hill ma iniziano ad arrivare molti leak. Innanzitutto come abbiamo riportato nella news apposita, il video pubblicato da Konami sulla pagina ufficiale YouTube riporta alcuni codici che indicherebbero la presentazione - tra le altre cose - di un Silent Hill 2 Remake e Silent Hill Ascension che indicherebbe un nuovo capitolo della serie.

Parlando in particolare di Silent Hill 2 Remake, il sito What If Gaming avrebbe condiviso ulteriori dettagli su questo gioco, soprattutto sul team dietro il suo sviluppo e sul fatto che sarà un'esclusiva.

Secondo il sito il gioco sarà sviluppato dal Bloober Team, famoso per The Medium, e dalla serie Layers of Fear. Il gioco offrirà una visuale da sopra la spalla e vedrà il ritorno di Masahiro Ito e Akira Yamaoka. Il gioco sarà un'esclusiva PlayStation 5 della durata di 12 mesi e anche su PC. Non c'è una data di uscita, ma il gioco sarà disponibile per la wishlist sul PlayStation Store dopo il reveal. La grafica è stata descritta come "fantastica" e qualcosa di veramente next-gen.

Ovviamente per adesso parliamo di rumor, ma non ci resta che attendere questa sera quando verrà svelato il futuro di Silent Hill.

Fonte: What If Gaming