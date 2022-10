Silent Hill 2 Remake in più parti? Konami potrebbe accidentalmente averlo svelato ore prima

Ci sono già molte teorie e fughe di notizie su Silent Hill e quest'ultima suggerisce che il presunto remake del sequel del 2001 potrebbe essere suddiviso in più parti. Essendo uno dei giochi horror psicologici più preziosi mai realizzati, il secondo capitolo della serie è una voce iconica del genere. Mentre molti vorrebbero vedere Konami rilasciare un gioco nuovo di zecca nel franchise, alcuni sarebbero contenti di un remake di Silent Hill 2.

Fortunatamente, ci sarà una rivelazione molto presto, poiché Konami annuncerà le notizie di Silent Hill proprio questa sera. C'è chi nella community ha rinunciato a sperare in qualsiasi seguito o reboot dei classici titoli horror, ma altri stanno ancora insistendo sul fatto che lo sviluppatore confermerà che una new entry è attualmente all'orizzonte o perlomeno il sequel tornerà sotto forma di remake ufficiale.

Quest'ultima voce proviene dall'utente Twitter SHNHorror, che ha caricato uno screenshot il quale sembra suggerire che un remake di Silent Hill 2 potrebbe essere annunciato in più parti. Alcuni dettagli del video trasmesso in streaming, che l'utente ha semplicemente intitolato "test", mostrano che il contenuto protetto da copyright in questione è "Silent Hill 2: Part 1".

So I did a test run for my stream tomorrow and Wait a Sec . Silent Hill 2 Part 1 🤔🤔🤔🤔🤔 wait what ? pic.twitter.com/JrQclGJ0wc — SHN Survival Horror Network ® by G and S ❤️‍🔥 (@SHNHorror) October 18, 2022

Se sia vero oppure no lo scopriremo tra pochissime ore.

Fonte: GamesRadar