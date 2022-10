Silent Hill f è Project Sakura e si mostra nel primissimo trailer!

Nell'ambito della trasmissione di Silent Hill di oggi, Konami ha rivelato Silent Hill f, ovvero Project Sakura.

All'inizio del trailer vediamo una giovane donna che si fa strada per le vie della città, mentre una misteriosa crescita simile a una pianta si diffonde. Il video poi si interrompe su di lei intrappolata all'interno di un luogo pieno di queste piante che infestano anche il suo corpo alla fine.

Tra chi sarà al lavoro sul gioco figura anche Ryukishi07, uno scrittore noto per la serie di romanzi visivi "Quando stridono le cicale". Motoi Okamoto, un ex sviluppatore Nintendo, è elencato come produttore. Lo sviluppatore è Neobards Entertainment, uno studio noto principalmente per il lavoro di porting e per i progetti multiplayer Resident Evil: Resistance e Re:verse.

Questo progetto sembra essere collegato a uno dei numerosi leak di Silent Hill apparsi quest'anno. Diverse immagini concettuali sono trapelate nel maggio 2022, anche se si dice che le immagini risalgano al 2020. Alcune delle immagini mostrano un corridoio coperto di foglietti adesivi, con una creatura misteriosa che ricorda un albero di ciliegio. Quell'immagine è stata firmata dalla leggenda di Silent Hill Masahiro Ito.

Attualmente non c'è una data di uscita e nemmeno le piattaforme su cui arriverà il gioco.