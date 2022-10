Silent Hill Ascension sarà una 'serie interattiva in tempo reale' dove deciderete chi vivrà e chi no

Nella diretta dedicata al futuro del franchise di Silent Hill, è stato svelato Silent Hill: Ascension, un nuovo progetto di Genvid, Bad Robot Games, behavior (Dead By Daylight), DJ2 Entertainment che sfida i giocatori ad affrontare le proprie paure.

Il direttore di Ascension sarà Jacob Navok, CEO di Genvid, azienda specializzata in tecnologia cloud e streaming. Come spiega, la cosa migliore dell'horror è condividerlo con altre persone e passare del tempo insieme, motivo per cui "guardare film horror al cinema è così divertente".

Nel gioco sono coinvolti anche il creatore di Dead By Daylight Mathieu Cote e il team di behaviour, promettendo un'esperienza "totalmente nuova" che "porterà voi e l'intera community in una nuova esperienza interattiva in cui le decisioni che prenderete influenzeranno la storia". Ci saranno nuovi personaggi e mostri ancorati però alla storia del franchise. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Silent Hill Ascension, dunque, avrà le sue radici nella saga di Konami, ma si allontanerà dal videogioco per offrire un diverso tipo di esperienza. Al momento non sappiamo molto di più a riguardo, tranne che uscirà nel 2023.