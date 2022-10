Silent Hill sta per tornare con gli sviluppatori dei primi giochi? La condivisione dell'annuncio di Konami entusiasma

Questa settimana l'evento Silent Hill Transmission rivelerà il futuro del franchise. Molti fan sono ovviamente impazienti di saperne di più su ciò che Konami ha in serbo, ma sembra che anche alcuni sviluppatori del titolo originale siano piuttosto eccitati.

Masahiro Ito, direttore artistico dei primi tre giochi di Silent Hill, ha ritwittato l'annuncio di Transmission senza ulteriori commenti. Il compositore Akira Yamaoka ha ripostato la news in modo simile, condividendo le stesse parole di Konami sulla sua pagina Instagram.

Ovviamente, bisogna sottolineare che si tratta semplicemente di due persone entusiaste che condividono notizie su una serie a cui hanno lavorato in passato, ma forse i due sviluppatori potrebbero essere coinvolti nel prossimo Silent Hill.

Both Ito and Yamaoka have reposted this pic.twitter.com/p3Zn700ElE — 'V'i has come too (@IV_Aoratos) October 17, 2022

In ogni caso, l'attesa per questo evento è quasi giunta al termine. Silent Hill Transmission andrà in onda domani 19 ottobre alle 23 italiane.

Fonte: Gamepur.