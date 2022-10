Silent Hill 2 Remake e Silent Hill Ascension trapelano nel video ufficiale su YouTube

Lo streaming ufficiale di Silent Hill che presumibilmente rivelerà nuovi giochi della serie ha un video di YouTube che sembra aver fatto trapelare l'annuncio in anticipo.

Konami ha caricato questo video su YouTube insieme a una serie di tag che confermano le piattaforme per questi giochi oltre al loro nome. Ci saranno due nuovi giochi svelati oggi, incluso un remake di Silent Hill 2 di cui si vociferava da un po' (e che potrebbe essere suddiviso in più parti), e un gioco chiamato Silent Hill: Ascension.

C'è anche un trailer per il prossimo film di Silent Hill chiamato Return to Silent Hill. Presumibilmente debutterà durante questa imminente trasmissione di Konami. Tutto questo può essere trovato attraverso i tag video ufficiali identificati attraverso i suoi metadati. Inoltre, le piattaforme menzionate nei tag sono Steam e PlayStation senza Xbox e Nintendo Switch elencate.

