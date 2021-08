Vroom! è 'Fall Guys con le macchinine' e sembra uno splendido giocattolo fatto videogioco

Vroom! è un gioco in arrivo che riprende la premessa di base di Fall Guys: un'azione battle royale multiplayer, solo che giocherete come una... macchinina! Anche la musica suona abbastanza familiare.

Stando alla descrizione ufficiale del titolo, "Vroom! sarà un gioco di corse a ostacoli in stile battle royale in cui puoi guidare e personalizzare macchinine e camion e gareggiare online con oltre 60 giocatori, da solo o in squadra in ambienti realistici".

A giudicare dal gameplay trailer si tratta di un progetto decisamente curioso che potrebbe soddisfare i moltissimi fan in cerca di un'alternativa a Fall Guys. Le macchinine sembrano decisamente adorabili e anche gli effetti della fisica non sembrano niente male, considerando che il titolo è stato realizzato da una sola persona.

Vroom! arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S verso la fine del prossimo anno.

