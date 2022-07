Fall Guys e Sonic insieme in un crossover? Un dataminer scopre alcuni indizi

Fall Guys ha da poco dato il via a un nuovo evento crossover con Halo, sulla scia del lancio su Xbox e Nintendo Switch e del passaggio al free-to-play. Ma nemmeno questo è sufficiente per i dataminer che stanno setacciando il codice del gioco alla ricerca di indizi su quello che potrebbe riservare il futuro. Uno di loro è riuscito a scovare alcune prove che suggeriscono che il prossimo grande evento crossover potrebbe avere a che fare con un personaggio blu molto familiare.

Il dataminer FGPancake ha rivelato su Twitter alcuni screenshot che sembrano rivelare che il prossimo grande crossover di Fall Guys sarà con nientemeno che Sonic the Hedgehog. Nei tweet, FGPancake condivide le immagini di un livello mai visto prima popolato da anelli dall'aspetto familiare, presumibilmente chiamato "Bean Hill Zone" in onore del famoso livello di Sonic. Nei tweet successivi sono stati rivelati anche l'icona della Bean Hill Zone e le metà inferiori di alcuni costumi a tema Sonic.

Al momento FGPancake ha rivelato solo i costumi di Sonic, Dr. Robotnik e Tails, ma se l'evento dovesse essere reale, è molto probabile che anche altri personaggi amati dai fan saranno presenti. Inoltre, non è ancora chiaro se, oltre a Bean Hill Zone, saranno disponibili altri livelli a tema Sonic, anche se la probabilità che vengano introdotti altri cosmetici ispirati all'iconica mascotte di Sega sembra quantomeno elevata.

Sonic x Fall Guys level image. It is called Bean Hill Zone! pic.twitter.com/8moTOYP3Ny — 🏈 Pancake - Fall Guys Leaks + Info 🏈 (@FGPancake) June 30, 2022

Bean Hill Zone icon. pic.twitter.com/nlnP8UM7M8 — 🏈 Pancake - Fall Guys Leaks + Info 🏈 (@FGPancake) June 30, 2022

No assets for tops yet, but here are Sonic x Fall Guys collab costumes. Super Sonic, Eggman, and Tails. pic.twitter.com/PYZROgdZUf — 🏈 Pancake - Fall Guys Leaks + Info 🏈 (@FGPancake) June 30, 2022

I fan sembrano sicuri che questo aggiornamento arriverà nel mese di agosto, ma al momento non è stato confermato nulla né da Mediatonic né da Sega. Sarebbe comunque logico che Fall Guys avesse in programma qualcosa di grosso da qui a qualche mese, per continuare a cavalcare l'onda della sua rinnovata popolarità dopo il lancio in versione free-to-play.

Fonte: Gamepur.