Fall Guys, i giocatori segnalano problemi con le microtransazioni

I giocatori di Fall Guys stanno segnalando un bug nelle personalizzazioni del gioco e nel negozio di cosmetici, per cui la valuta premium Show Bucks, che viene acquistata con denaro reale, viene detratta dai loro account anche se hanno solo visto l'anteprima senza aver confermato di aver acquistato l'oggetto.

In un thread su Reddit, i giocatori hanno descritto di sentirsi "derubati" dal bug, che presumibilmente si traduce in oggetti acquistati inavvertitamente o erroneamente, a seconda di una varietà di azioni diverse durante la navigazione nel negozio di Fall Guys. In alcuni casi, gli oggetti vengono acquistati automaticamente quando i giocatori ne stanno semplicemente visualizzando l'anteprima.

In altri casi, i giocatori hanno segnalato come l'utilizzo del comando Alt+Tab per tornare alla schermata del negozio di Fall Guys sul desktop abbia comportato l'acquisto automatico di oggetti.

Oltre al danno tuttavia c'è anche la beffa perché contattato dai giocatori Mediatonic ha dichiarato: "Ci dispiace sapere che avete ricevuto un cosmetico dal negozio che non intendevate acquistare", dicono le comunicazioni. "Purtroppo tutti gli acquisti sono definitivi e non siamo in grado di assistere o offrire rimborsi per l'acquisto di articoli tramite il negozio in-game".

Per ora i giocatori attendono ancora spiegazioni da Mediatonic che non sono ancora arrivate. Staremo a vedere.

Fonte: VGC