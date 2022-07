Fall Guys, Mediatonic si scusa per il bug degli acquisti automatici

In Fall Guys c’era uno strano bug che causava degli acquisti automatici ai giocatori. All’inizio Mediatonic, produttrice del gioco, ha fatto fatica ad ammetterlo per poi infine scusarsi con i player riconoscendo si trattasse di un problema e non di un errore dei giocatori come invece supposto dall'assistenza tecnica.

We heard your feedback on accidental purchases - and we're sorry!



To make it right:



✨ We’re improving the store design to prevent this

✨ All refund requests for cosmetics from 21st June 2022 will be honoured until we improve the store

✨ We’re giving everyone GRANDIS 👇 pic.twitter.com/L7Bsz9nbg8