Fall Guys ci porta nello spazio con la Stagione 2, ecco tutti i dettagli

Mediatonic ha annunciato che Fall Guys Stagione 2: Corsa Intergalattica inizierà il 15 settembre e ora abbiamo tutti i dettagli. Sono previsti nuovi costumi, sfide, livelli e altro ancora. Inoltre, ci saranno nuove variazioni a tema spaziale dei round precedenti in Solo, Duo e Squadre.

Nella nuova stagione, gli abitanti di Ruzzolandia lasciano per la prima volta la relativa sicurezza del loro pianeta, alla ricerca di nuove avventure. "Lanciati anche tu tra le stelle, con ostacoli orbitanti, corse cosmiche e tutto ciò che l'ignoto ha da offrirti. Nuove frontiere significa anche nuovi costumi spaziali e un sacco di nuove sfide per le nostre stelle inciampanti" si legge nel post sul blog ufficiale.

La prima missione sarà salvare il satellite di Fall Guys. Riparate, ricostruite e riprogettate questa inutilizzabile carcassa danneggiata nella nostra nuovissima arena astronomica; potrete entrare a far parte del più strabiliante elisio del sistema solare, intorno a cui tutti i fagioli sono pronti a orbitare. Ovviamente ci saranno una serie di nuovissimi livelli tutti da scoprire.

Make some SPACE in your diaries, because our new season launches



🪐 15th September 🪐



👓 Read more: https://t.co/JIwzvmQEX7 pic.twitter.com/Q4ufSBeqeU