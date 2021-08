Resident Evil, arrivano le erbe rosse e verdi a marchio Umbrella Corp

Dal primo Resident Evil sono passati 25 anni: il franchise ha consentito a milioni di giocatori in tutto il mondo di combattere contro orde di zombie. Nel corso di questo periodo sono stati introdotti nuovi personaggi, armi, storie, arrivando ai giorni nostri con il nuovo capitolo lanciato qualche mese fa, ovvero Resident Evil Village.

Ma in tutto questo tempo, ci sono alcuni oggetti che non sono mai stati dimenticati e che continuano a perdurare nella memoria dei giocatori di lunga data. Stiamo parlando delle erbe curative, che appaiono in vasi lungo tutta la serie: raccogliere l'erba è stato sempre un punto cruciale per i giocatori, soprattutto quando si trovavano nel gioco con pochissima vita.

Nella serie, alcune di queste erbe sono state create dalla multinazionale Ubrella Corporation: ebbene, per celebrare i 25 anni del franchise, proprio queste piante arrivano nel mondo reale. Le "erbe" in realtà sono semplici sali da bagno: avete avuto una giornata difficile a lavoro? Mescolando le erbe verdi e rosse insieme sarete in grado di ripristinare un senso di benessere e tranquillità proprio come nei giochi.

Non solo, ma Capcom nel suo store introdurrà anche alcuni articoli di cancelleria, come una penna a sfera, un blocco per memo e un quaderno, tutti con il logo dell'Umbrella Corp. I nuovi prodotti saranno disponibili dal 13 agosto sugli store ufficiali, mentre a Tokyo e Osaka saranno disponibili anche nei negozi fisici.

