Battlefield 2042 finalmente un video gameplay senza tagli grazie a un leak

Battlefield 2042 si è già fatto ammirare in diversi trailer di gameplay e non ma per il momento non abbiamo ancora potuto mostrarvi del gameplay senza tagli di una partita multiplayer vera e propria.

Fortunatamente l'inizio dei test tecnici ci regala un primo assaggio nonostante gli NDA che dovrebbero impedire la pubblicazione di video o immagini. Il video in questione proviene dalla Cina e ci permette di scoprire una versione ovviamente non finale al 100% dell'ultimo capitolo della serie EA e DICE.

Il video include anche diversi nuovi gadget, veicoli e la modifica delle armi che è possibile effettuare al volo durante la partita con un nuovo menu apposito. I test tecnici sono ovviamente a numero fortemente limitato ma fortunatamente l'FPS si svelerà a molti più giocatori nel mese di settembre grazie a una open beta.

Intanto ecco un primo sguardo al gameplay senza tagli di Battlefield 2042:

Battlefield 2042 sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il 22 ottobre. Questo video gameplay vi convince?

Fonte: GameSpot