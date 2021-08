Call of Duty: Vanguard reveal vicinissimo? PlayStation Store svela data e ora della presentazione

Sembra davvero tutto pronto per il reveal dell'atteso Call of Duty: Vanguard, il nuovo capitolo della famosa serie sparatutto.

Al momento Activision non ha fornito una data ufficiale per la presentazione ma, stando a PlayStation Store, lo shooter sarà presentato il 19 agosto alle ore 19 e 30 italiane.

In realtà, altre voci suggerivano il reveal il 19 agosto e, quindi, data e ora comparsi su PS Store sembrano una vera e propria conferma.

Probabilmente, Il reveal di Call of Duty: Vanguard sarà all'interno del popolare Warzone, come suggerisce lo screenshot di PS Store pubblicato su Twitter dal noto leaker Tom Henderson.

BREAKING NEWS: The official PlayStation Store has updated to reveal Call of Duty: Vanguard will be revealed on August 19th. 1:30 PM EST/18:30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 16, 2021

Nelle notizie correlate a Call of Duty: Vanguard, abbiamo appreso che il gioco sarà ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, mentre i dataminer hanno scoperto edizioni speciali, artwork e informazioni sull'open beta.

