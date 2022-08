Call of Duty Warzone piagato dai cheater con la Stagione 5 ed i giocatori non ne possono più

Call of Duty: Warzone continua ad essere molto popolare tra i fan di Battle Royale anni dopo il suo lancio originale, anche con i suoi problemi con cheater e hacker. Durante il primo anno, il gioco è stato pieno di giocatori che utilizzavano strumenti di cheat specializzati come wall hacking, aimbot e altri hack, rovinando le partite per coloro che tentavano di giocare e vincere legittimamente. Alcuni hacker hanno persino utilizzato cheat meno dannosi utilizzando skin inedite o personalizzate.

La guerra tra hacker e Ricochet continua, anche se con l'avvicinarsi della Stagione 5, l'aumento dei cheater sembra essere ancora una volta un grosso problema per i giocatori di Call of Duty: Warzone. Sul subReddit del gioco, hanno iniziato a spuntare discussioni riguardanti le recenti ondate di cheating, inclusa una da parte di un giocatore chiamato aBipolarTree. Il giocatore ha chiesto alla community se aveva visto un enorme aumento della quantità di cheat negli ultimi 2 giorni poiché durante i round erano presenti persone che apparentemente utilizzavano aimbot.

Il post ha raccolto una buona quantità di commenti, con molti d'accordo sull'aumento degli imbrogli. Alcuni hanno affermato che i problemi sono diventati insopportabili, mentre altri hanno segnalato problemi importanti nella modalità di gioco Plunder. Sulla base di molti dei commenti, l'hacking è stato un problema costante, con i cheater che non solo tracciano i giocatori attraverso i muri, ma poi eliminano il giocatore quando appare. Alcuni giocatori hanno persino pubblicato prove visive di hacking, ritagliando il gameplay da dirette o partite per mostrare ciò che gli hacker hanno fatto di recente.

Questo aumento dell'hacking ha senza dubbio messo un freno a molti in vista di quella che sarà l' ultima stagione di Call of Duty: Warzone. Prima del lancio ufficiale di Warzone 2 entro la fine dell'anno, Activision ha rivelato che la Stagione 5, nota come Last Stand, porterà molti nuovi contenuti in cui approfondire, come armi come il fucile a energia EX1 e l'SMG RA 225. In termini di narrativa, la mappa Caldera sperimenterà attività vulcanica, completa di lava e rocce fuse, con nuovi punti di interesse da esplorare.

Nelle notizie correlate: Warzone ancora sotto i riflettori non solo per gli hacker ma anche per aver presumibilmente copiato la skin dell'FPS di Dr. Disrespect.

Fonte: Dexerto