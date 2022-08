Call of Duty Warzone: una streamer promette foto piccanti in cambio della rianimazione

Una streamer di Warzone ha trovato un modo singolare per sopravvivere, sfruttando la mentalità di alcuni giocatori e promettendo foto piccanti in cambio di una rianimazione.

Vauxie è cresciuta costantemente come creatrice di contenuti e alcune delle sue strategie sono state finora assolutamente geniali, imponendosi sul campo di battaglia.

Morire in un battle royale non è mai divertente, ma con "giocatori rianimatori" disponibili ci sono modi per evitare la morte e continuare a combattere.

Ma cosa succede quando i compagni di squadra non sono esattamente dei "tipi propensi alla rianimazione"? Vauxie ha scoperto che il modo migliore per garantirsi la vita in Warzone è dare qualcosa in cambio.

In un TikTok che ha accumulato oltre 650.000 visualizzazioni prima di essere eliminato per violazione delle linee guida della community, Vauxie stava giocando a Warzone e stava morendo ma ha pensato a come poter sopravvivere.

"Ti mando i n*des se mi salvi", ha promesso a un giocatore che si è precipitato verso la sua posizione.

In un'altra clip, la streamer ha alzato la posta, dicendo che avrebbe inviato foto di piedi in cambio di una rianimazione.

"Ehi, per favore, puoi rianimarmi?", ha chiesto. "Ti mando le foto dei piedi".

Do you think this video violates TikTok guidelines? 👀 pic.twitter.com/LfZzL4Z88A — Obey Vauxie (@vauxieofficial) August 9, 2022

Easiest way to get randoms to rez you 🤣 — Obey Vauxie (@vauxieofficial) August 9, 2022

Nonostante uno dei suoi compagni di squadra sia morto dopo la richiesta, un altro si è affrettato ad arrivare e ha iniziato a rianimarla.

Sembra però che si trattasse di uno stratagemma per ottenere una rianimazione, dato che la ragazza ha spiegato a un altro giocatore che questa tattica era il "modo più semplice per farsi rianimare dai giocatori".

Fonte: Dexerto.