Call of Duty Warzone Mobile annunciato ufficialmente: 120 giocatori, mappa Verdansk e molto altro

Call of Duty: Warzone Mobile è stato rivelato un breve teaser che anticipa il ritorno della mappa battle royale preferita dai fan, Verdansk. Call of Duty: Warzone Mobile è stato sulla bocca di molti per un po' di tempo e, sebbene i fan debbano aspettare fino alla prossima settimana per ottenere il reveal completo, Activision ha fatto un annuncio ufficiale.

Verdansk era la mappa battle royale originale in Call of Duty: Warzone quando è stata lanciata per la prima volta. Col passare del tempo, sono state apportate importanti modifiche a Verdansk per allinearlo all'attuale gioco Call of Duty. Alla fine, Verdansk è stata completamente rimossa da Call of Duty: Warzone e sostituita con la mappa Caldera.

Come detto da Activision, il 15 settembre ci sarà un nuovo evento che mostrerà più nel dettaglio il gioco. Tuttavia l'account CharlieIntel è riuscito a trovare altre informazioni sul gioco, come ad esempio il supporto a 120 giocatori e una progressione condivisa.

A new @CallofDuty experience is heading straight for your phone 📱



📢Officially announcing Call of Duty®: Warzone™ Mobile!



Keep an eye on our new channels for more info as we head towards #CODNext. pic.twitter.com/GuGrhMMDIm — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) September 8, 2022

Call of Duty: Warzone Mobile will feature "shared progression" (potentially with the console/PC game?) and 120 player lobbies, per the meta description of the website link. pic.twitter.com/C55uesA6de — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 8, 2022

L'evento per il reveal completo del gioco di Call of Duty Warzone Mobile è previsto per il 15 settembre: rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che verranno condivise.

