Call of Duty Warzone Mobile, se volete provarlo ora è la vostra occasione

Annunciato di recente con il nome ufficiale di Call of Duty Warzone Mobile, Activision ha colto l'occasione per svelare un breve trailer di pochi secondi. Senza scendere molto nei dettagli, le immagini mostrano semplicemente un aereo cargo, davvero pronto a far cadere tutti i soldati sul campo di battaglia quando sarà il momento giusto.

Ora però avete la possibilità di pre-registrarvi tramite l'app di Google Play per cercare di ottenere l'accesso in anteprima al gioco. Al momento, coloro che possiedono un iPhone non sono ancora in grado di accedere alla pre-registrazione.

Fare clic sul pulsante significa semplicemente che è possibile riceve una notifica quando il gioco verrà pubblicato, il che è utile nei casi in cui il gioco viene distribuito gradualmente. La pre-registrazione vi fa guadagnare anche alcuni premi quando il gioco arriverà online. Per adesso questi sono tutti i dettagli che possiamo trovare in rete.

One more day until #CODNEXT! 😎



We can't wait to share about all things Call of Duty and in particular plenty of details about #WarzoneMobile.



Tune in then and head to those links below for info on where you can catch the event⤵️ https://t.co/FbUWgTLp4R — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) September 14, 2022

L'attesa non sarà lunga perché come sappiamo oggi alle 18:30 si terrà l'evento Call of Duty Next, pertanto alcuni dettagli verranno condivisi in quel frangente. Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni che arriveranno.

