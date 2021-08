Cyberpunk 2077 patch in ritardo? Un giocatore sta creando la 1.3 da solo

Dato che CD Projekt RED attraverso i suoi canali social da qualche tempo a questa parte non ha comunicato lo stato delle prossime patch da distribuire in Cyberpunk 2077, focalizzandosi solo sul condividere diverse statistiche del gioco e screenshot pubblicati da altri giocatori, un fan ha deciso di fare da solo sviluppando la "patch" 1.3 (che altro non è che una mod).

Scissors123454321 attraverso Reddit ha annunciato un aggiornamento per Cyberpunk 2077. La patch 1.03 non riguarda solo correzioni di bug, ma anche cambiamenti significativi in ​​molti sistemi dell'intero gioco, riducendo ad esempio le probabilità di critico, rimuovendo le immunità sostituendole con la resistenza e migliorando nientemeno che l'IA del gioco. La patch non ufficiale verrà rilasciata il 20 agosto solo su PC. L'autore assicura che durante il miglioramento del gioco, ha cercato di cambiare il meno possibile per mantenere il gameplay simile a quello originariamente previsto dal team di sviluppo polacco.

In realtà le note della patch sono gigantesche, con una serie di bilanciamenti e correzioni che i fan stanno aspettando con trepidazione da CD Projekt RED. Per dare uno sguardo a tutti i cambiamenti (e sono tanti), potete visionare il file di testo cliccando qui.

Tra quattro giorni quindi, almeno i giocatori su PC saranno in grado di provare questa versione. Nell'attesa di una patch ufficiale meglio di niente, non trovate?

Fonte: Forbes