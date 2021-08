Halo Infinite svela la nuova mappa 'Launch Site' in un video leak

I leak su Halo Infinite hanno letteralmente invaso la rete negli ultimi tempi. Poco tempo fa, abbiamo ricevuto dettagli su quattro mappe multiplayer del gioco che non erano ancora state rivelate ufficialmente da 343 Industries, una delle quali sembra trarre ispirazione da Countdown di Halo: Reach.

Ora, è trapelato online un nuovo filmato che mostra qualcosa in più di questa mappa. Come riportato da @LeakyHalo su Twitter e poi in un post su Reddit, la mappa si concentra chiaramente sulla verticalità nel suo design, mentre sembra che ci possano essere anche alcuni elementi dinamici. È difficile essere troppo sicuri delle caratteristiche esatte della mappa a questo punto, ma il filmato ci fornisce una buona idea di cosa aspettarci. Secondo i file del gioco, la mappa si chiamerà Launch Site.

Di recente, in rete sono emersi anche spoiler sulla campagna del gioco e altri rumor indicano che potrebbe essere in cantiere una modalità battle royale per Halo Infinite.

I got footage of that map with the saber. pic.twitter.com/EYnye4auPG — Halo MP Leaks (@LeakyHalo) August 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Halo Infinite uscirà nel corso di questo autunno su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: Gamingbolt.