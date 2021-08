Cyberpunk 2077 riceve la patch 1.3 con DLC gratuiti e altre novità

CD Projekt Red ha annunciato oggi che la patch 1.3 di Cyberpunk 2077 è ora disponibile per il download su tutte le piattaforme.

La patch include una serie di miglioramenti e correzioni, sia in termini di stabilità che di prestazioni, volti a migliorare l'esperienza di gioco complessiva per tutti i giocatori. Le note sulla patch complete e dettagliate possono essere trovate in un articolo dedicato sul sito web ufficiale di Cyberpunk 2077.

La patch 1.3 include anche il primo pacchetto di contenuti aggiuntivi gratuiti per Cyberpunk 2077. Questi includono la nuovissima auto Archer Quartz "Bandit", due nuove giacche per V da indossare in giro per Night City e un aspetto alternativo per il rockerboy Johnny Silverhand. Per saperne di più, tra cui come accedere a questi contenuti gratuiti nel gioco, visita questo sito web.

Sul sito ufficiale di Cyberpunk 2077 potete vedere le patch note complete.

Nel corso del 2021 arriverà l'aggiornamento next-gen, sfruttando appieno la potenza delle console Xbox Series X|S e PlayStation 5. Questo aggiornamento sarà gratuito per tutti i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4 di Cyberpunk 2077.