Halo festeggia i 20 anni del franchise con due porta controller a dir poco 'bruttini'

Il franchise di Halo festeggia i 20 anni e per l'occasione, sono stati annunciati due porta controller che però risultano essere alquanto bruttini. Xbox ha lanciato questo nuovo merchandising su Target dove potete comprare un Master Chief semi accovacciato pronto a tenere il vostro controller, o potete scegliere una Cortana sempre nella stessa posizione. I porta controller sono disponibili ora per il preordine ad un prezzo di $ 49,99.

L'uscita di questi controller è prevista per il 7 novembre 2021. "Master Chief John-711 insieme alla sua partner olografica Cortana, hanno appena iniziato la loro lotta per salvare l'umanità. Ti unirai a loro?" si legge nella descrizione dei due porta controller.

"Ogni personaggio è alto otto pollici e include il proprio cavo di ricarica, quindi, quando sei in pausa dal salvare la razza umana, puoi caricare il tuo telefono cellulare, controller di gioco o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno", continua la descrizione. Di seguito potete dare uno sguardo alle immagini di questi due porta controller.

Vi ricordiamo che l'ultimo capitolo della serie, Halo Infinite, arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S: la sua uscita è programmata per la fine di quest'anno ma attualmente non c'è ancora una data precisa.

Fonte: The Gamer