Halo Infinite tornerà con una nuova beta con focus sulle battaglie Big Team e 4vs4

343 Industries ha annunciato una nuova Techinal Preview per Halo Infinite, ovvero un nuovo periodo di prova, durante il quale i giocatori potranno testare alcune modalità specifiche dell'imminente FPS di Microsoft.

Il test precedente era incentrato sui bot, la loro IA e i server. Il prossimo, invece, sarà dedicato alle Big Team Battle e al 4vs4, due delle modalità preferite dai fan di Halo.

In aggiunta a queste due grandi modalità, 343 testerà anche la Bot Arena e la Academy Weapon Drills, ovvero la training mode di Halo Infinite, oltre a raccogliere dati importanti sul comportamento dei giocatori e la stabilità dei server.

Al momento, 343 Industries non ha ancora annunciato la data d'uscita del prossimo test, ma siamo certi che verrà svelata nelle prossime settimane.

Halo Infinite è tutt'ora previsto per la fine del 2021 su PC e console Xbox: la data non è ancora stata annunciata, ma gli sviluppatori sono certi di riuscire a rispettare l'attuale finestra di lancio, quindi non dovrebbero esserci nuovi ritardi.

Purtroppo, quando Halo Infinite diventerà disponibile, non porterà con sé la campagna co-op e la modalità Forgia, le quali verranno introdotte post-lancio.

