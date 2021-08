Battlefield 2042 non è ancora uscito ma c'è già un sito che vende cheat

Da quando Battlefield 2042 è stato annunciato, sono molti i giocatori che attendono di poter mettere le mani sul gioco. Tuttavia, sembra che la gioia sia destinata a scemare praticamente subito, visto che c'è già chi vende cheat anche solo per la open beta che si terrà a settembre.

Un fornitore di cheat noto come IWantCheats ha delineato i trucchi che saranno disponibili quando Battlefield 2042 avrà il suo test a settembre. Sì, come avete letto, il fornitore sta procurando ai giocatori cheat di un gioco non ancora uscito che però saranno utilizzabili durante la open beta. Un modo per rovinare il gioco ancora prima che esca, insomma.

Il sito pubblicizza una serie di hack per Battlefield 2042, alcuni dei quali daranno vantaggi estremi a coloro che li usano: dal sito possiamo trovare il solito Aimbot, un cheat che riesce a rilevare tutti i nomi dei personaggi e quanto sono distanti da voi e la possibilità di vedere sulla minimappa i nemici con un puntino rosso.

Tutto quello che ha da offrire il cheat.

Il sito Web spiega anche quanto sia sicuro utilizzare questi hack, rendendolo ancora più allettante per coloro che sono interessati a diventare cheater. "Sicurezza e non rilevabilità sono le priorità principali di IWantCheats. È stato confermato che il nostro Battlefield 2042 Hack non viene rilevato, poiché aggiorniamo sempre non appena esce una nuova patch dallo sviluppatore". Ora non ci resta che attendere eventuali sviluppi e vedere se DICE correrà ai ripari.

Fonte: Wccftech