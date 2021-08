Forza Horizon 5, lo stile del gioco racchiuso in un coloratissimo controller in edizione limitata

Forza Horizon 5 arriverà su console Xbox e PC il prossimo 5 novembre 2021. Per celebrare l'uscita di un titolo così atteso, Xbox ha deciso di realizzare un pad Xbox personalizzato, l'Xbox Wireless Controller Forza Horizon 5 Limited Edition.

Come potete vedere nel reveal trailer di seguito, si tratta di un pad inusuale, almeno per gli standard moderni, trattandosi di un controller con una scocca gialla semitrasparente, uno stile che andava di moda nei joystick di generazioni fa (soprattutto quelli non ufficiali).

Non mancano inoltre dettagli rosa e blu, sia sulla scocca che sui pulsanti e levette analogiche, nonché una speciale finitura anti-scivolo che ricorda quello dei volanti delle macchine racing. Insomma, un tripudio di colori e di stile, forse troppo per i gusti di certe persone, ma decisamente unico.

Cosa ne pensate? Un controller stupendo, oppure una stupenda pacchianata?

Qualunque sia la vostra opinione estetica, l'Xbox Wireless Controller Forza Horizon 5 Limited Edition è pre-ordinabile da oggi sul sito Xbox e dai rivenditori autorizzati, al prezzo consigliato di 64,99€.