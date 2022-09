Forza Horizon 5 potrebbe presto supportare la tecnologia DLSS di Nvidia

Secondo un grafico ufficiale di NVIDIA, Forza Horizon 5 potrebbe presto supportare la tecnologia DLSS.

Dato che questo grafico si riferisce all'imminente RTX 4090, Playground Games potrebbe aggiungere il supporto per l'ultima versione di DLSS, il DLSS 3.

NVIDIA suggerisce che Forza Horizon 5 (come altri giochi tripla A) può essere eseguito con più di 60 fps in 8K con la modalità DLSS Ultra Performance e DLSS Frame Generation su RTX 4090.

A giugno, Playground Games ha pubblicato una patch per Forza Horizon 5 che ha aggiunto il supporto per TAA. Quindi, l'aggiunta del supporto per il DLSS (e FSR 2.1) dovrebbe essere relativamente semplice.

In ogni caso, bisognerà attendere per scoprire se il gioco supporterà DLSS 3.

Per quanto riguarda la nuova tecnologia di Nvidia, abbiamo appreso che il DLSS 3 non sarà un'esclusiva delle schede della serie 40, in quanto anche le RTX 20 e 30 la supporteranno in parte.

Fonte: DSOGaming.