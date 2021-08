Dream Cycle è l'annuncio del creatore di Lara Croft e si mostra in un primo trailer

L'annuncio del creatore di Lara Croft, pubblicato su Twitter questo pomeriggio, è un nuovo gioco che nulla a che fare con Tomb Raider ma che promette di essere molto interessante.

Stiamo parlando di Dream Cycle, mostrato durante il pre-show della Gamescom Opening Night Live. Il breve video ci consente di avere una breve infarinatura del gioco che dovrebbe essere in prima persona e che ci consentirà di usare una serie di armi e magie per sconfiggere i nemici.

Tuttavia su Steam troviamo una breve descrizione: "Intrappolato in una dimensione in frantumi, assumete il ruolo di Morgan Carter, un moderno apprendista arcano. Sconfiggete gli abitanti corrotti delle Terre dei Sogni per spezzare la maledizione. Usate la furtività, le trappole, gli incantesimi e le illusioni per aprire silenziosamente la strada o sfidare i nemici a testa alta, sfruttando le loro debolezze con armi convenzionali. Solo distruggendo questi avversari senz'anima potete avventurarvi più in profondità nelle Terre dei Sogni, scoprire la verità sulla tua storia e forse... solo forse... trovare una via d'uscita".

Dream Cycle sarà disponibile su PC via Steam in accesso anticipato a partire dal 7 settembre.