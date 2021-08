Martha is Dead: il thriller psicologico degli sviluppatori di The Town of Light in un nuovo video gameplay

Il team di sviluppo tutto italiano LKA è al lavoro sull'interessante progetto Martha Is Dead, dopo aver pubblicato un altro apprezzatissimo gioco, The Town of Light.

Martha Is Dead è un oscuro thriller psicologico in prima persona ambientato nell'Italia del 1944 che confonde i confini tra la realtà, la superstizione e la tragedia della guerra. Mentre il conflitto tra la Germania e le Forze Alleate diventa sempre più intenso, viene rinvenuto il corpo dissacrato di una donna, Martha.

Martha è morta e Giulia, sua sorella gemella, la giovane figlia di un soldato tedesco, deve affrontare il pesante trauma della perdita e le conseguenze del suo assassinio. La ricerca della verità viene coperta da un misterioso folclore e l'orrore della guerra si fa sempre più vicino. Questo video ci consente di dare un primo sguardo al gioco e a ciò che ci aspetta una volta che sarà uscito.

Martha is Dead non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il gioco dovrebbe arrivare entro quest'anno su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.