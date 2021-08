Ratchet & Clank: Rift Apart è 'tecnicamente possibile' su PS3, secondo il fondatore di TT Games

Durante lo sviluppo di Ratchet & Clank: Rift Apart, Insomniac Games ha assicurato più volte che questo nuovo capitolo della sua saga di azione e avventura in terza persona non sarebbe potuta esistere senza la potenza di PS5. Nello specifico, lo studio ha parlato di come l'SSD della console permetta che il cambio tra le dimensioni sia immediato, cosa che non sarebbe stata possibile nelle generazioni precedenti. Tuttavia Jon Burton, il fondatore di TT Games ha "accusato" Insomniac Games di mentire su tali affermazioni pubblicando addirittura un video per provarlo.

Per giustificare la sua affermazione, Jon Burton spiega che prima dell'uscita venivano mostrate "sorprendenti sequenze di Ratchet che passava tra molti altri mondi concatenati in incredibili sequenze d'azione", ma che quando arrivava il momento critico questi segmenti finivano per essere "per lo più, solo scene molto brevi o sezioni di gioco molto limitate". La sua argomentazione passa attraverso il riconoscimento che l'SSD di PS5 funziona correttamente per rappresentare tutto ad alta velocità, ma nega che questo tipo di gameplay fosse impossibile sulla console addirittura di due generazioni fa, PlayStation 3.

"Ti muovi solo attraverso una piccolissima parte del mondo e hai pochissime capacità di movimento anche durante questa sezione; questo significa che il gioco ha tutto il tempo per caricare la sezione successiva", spiega Burton nel suo video, esemplificando con una scena che ha progettato per LEGO Star Wars III su PS3 in cui due scene giocabili si verificano contemporaneamente sullo schermo, potendo passare dall'una all'altra in qualsiasi momento.

Vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart è disponibile esclusivamente su PlayStation 5.

Fonte: VGC