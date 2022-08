Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è scontato del 49% su Amazon

Se siete possessori di una PS5 e siete alla caccia di Ratchet & Clank: Rift Apart, ci sono delle grandi notizie per voi.

L'esclusiva PS5, infatti, è diponibile su Amazon al miglior prezzo di sempre. Nello specifico, il noto rivenditore propone Ratchet & Clank: Rift a 40,99€, con uno sconto del 49% sul prezzo di partenza.

"Gli avventurieri intergalattici sono tornati per una nuova fantastica avventura in Ratchet & Clank: Rift Apart, ultimo episodio di uno dei franchise più amati di sempre", si legge nella descrizione del gioco. "In questa ultima avventura, gli eroi affronteranno un imperatore robotico che vuole conquistare i mondi interdimensionali. Il prossimo sulla sua lista è proprio l'universo di Ratchet e Clank."

Il gioco è costruito da zero per sfruttare le funzionalità di PS5: "grazie all’SSD si potrà passare da una dimensione all’altra alla velocità della luce, grazie ai trigger adattivi si potranno percepire le differenti armi, mentre con il feedback aptico si potranno sentire le scosse e le esplosioni direttamente sul palmo della propria mano, il tutto immersi in un’ambientazione con audio 3D".