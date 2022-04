Demon's Souls, Ratchet & Clank e Deathloop per PS4 sono stati cancellati?

Qualche giorno fa, l'utente rockagent, un insider del settore popolare e altamente credibile con parecchie fughe di notizie di alto profilo alle spalle, ha riportato su Reddit alcune notizie su PlayStation, che vanno dai possibili porting per PC fino all'eventuale lancio di Deathloop su Game Pass, dopo un periodo di esclusività su PlayStation Plus.

La stessa fonte, ha parlato anche di alcuni giochi lanciati su PS5 che avrebbero dovuto vedere la luce anche su PS4 ma che Sony ha cancellato o non approvato.

Si tratta di Demon Souls, Ratchet & Clank Rift Apart e Deathloop. A quanto pare, questi titoli non hanno ricevuto una versione PS4 perché Sony avrebbe iniziato a pensare di non supportare più i giochi cross-gen.

In realtà, non possiamo essere sicuri che questi titoli fossero in sviluppo anche per PS4, tuttavia sembra proprio che la compagnia inizierà a concentrarsi sui giochi per PS5 subito dopo il lancio di God of War Ragnarok.

Nello stesso report dell'utente, si parla di Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok tra le prossime esclusive PlayStation destinate ad arrivare su PC.

Fonte: Reddit.