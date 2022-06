Ratchet & Clank: Rift Apart potrebbe arrivare presto su PlayStation Plus Extra o Premium

Poco tempo fa, l'utente Reddit slimane406 ha condiviso un'istantanea della pagina francese di PS Plus Premium che mostra Ratchet and Clank: Rift Apart, il che suggerisce che il gioco di Insomniac sarà presto lanciato sul rinnovato servizio in abbonamento di Sony.

Il nuovo PlayStation Plus, come saprete, è ora disponibile in tutti i territori, in Europa dallo scorso 23 giugno.

Gli utenti possono ora scegliere tra il livello Essential, che equivale al vecchio PlayStation Plus; il livello Extra, che aggiunge un catalogo di fino a quattrocento giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, e il livello Premium, che aggiunge fino a 340 giochi divisi tra giochi per PS3 (disponibili tramite cloud streaming) e un catalogo di giochi classici disponibili sia in streaming che in download da PlayStation originale, PS2 e PSP.

Ovviamente, senza annunci ufficiali, questa non è una conferma del fatto che Ratchet and Clank: Rift Apart sarà presto disponibile su PS Plus Extra/Premium ma Sony potrebbe sorprendere i fan.

Un altro dei vantaggi del livello Premium di PlayStation Plus fornisce l'accesso a prove di gioco limitate.

Ratchet and Clank: Rift Apart è stato lanciato come esclusiva PlayStation 5 poco più di un anno fa e ha raccolto ampi consensi da pubblico e critica specializzata.

Fonte: Wccftech.